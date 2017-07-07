«Интер» достиг соглашения с «Фиорентиной» по трансферу Борхи Валеро

Полузащитник «Фиорентины» Борха Валеро близок к переходу в «Интер», который достиг соглашения с «фиалками» по трансферу 32-летнего испанца.
Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составит € 5,5 млн. Кроме того, «Фиорентина» может получить ещё € 1,5 млн в качестве возможных бонусов.
Сам хавбек подпишет с «Интером» трёхлетний контракт с годовым окладом в размере € 3 млн плюс бонусы. Медицинское обследование запланировано на понедельник.
Валеро выступает за «Фиорентину» с 2012 года. За это время он провёл в составе команды из Флоренции более 200 матчей.
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