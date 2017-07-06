Фанаты «Фиорентины» призвали Валеро не покидать клуб, спев под окнами его дома

Болельщики «Фиорентины» не хотят, чтобы полузащитник Борха Валеро покидал команду. В услугах испанца заинтересован «Интер», о чём ранее рассказал директор «Фиорентины» Панталео Корвино. Агент игрока сообщил, что Валеро хочет уйти, однако сам футболист окончательного ответа не дал.
В связи с этим фанаты «фиалок» собрались возле дома Борхи Валеро, призвав не покидать клуб. Болельщики исполнили несколько кричалок под окнами его дома.
Борха Валеро играет в «Фиорентине» с 2012 года. Контракт 32-летнего футболиста истекает летом 2019 года.
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Бернардески и Валеро сообщили руководству «Фиорентины», что хотят покинуть клуб