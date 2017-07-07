Верратти: прошу прощения у «ПСЖ», мой агент совершил большую ошибку

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти извинился за высказывание своего агента Донато Ди Кампли, который назвал футболиста «узником эмира парижского клуба», и отметил, что его клиент польщён интересом «Барселоны».
«Это были непростые несколько дней. Я видел слова агента и хочу сказать, что вовсе не разделяю этих слов. Хотел бы извиниться перед каждым членом клуба, президентом, игроками, болельщиками. Мне здесь очень комфортно. Знаю, что клуб доверяет мне, и ещё раз хочу извиниться. Сожалею об этом высказывании агента. Я совершенно с ним не согласен. Он совершил большую ошибку. Надеюсь, подобное не повторится. Как и прежде, я буду выкладываться на 100% ради этого клуба», — сказал Верратти в интервью пресс-службе парижан.