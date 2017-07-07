Агент: если президент «ПСЖ» продаст Верратти, его в Катаре не простят

Донато Ди Кампли, агент полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, отметил, что его клиент находится в незавидном психологическом состоянии. Итальянский футболист очень хочет перейти в «Барселону», однако в парижском клубе об этом и слышать не хотят.
«Верратти – узник эмира «ПСЖ». И это дело эмира из Катара, который обладает неограниченными финансовыми возможностями. Для него не продавать Верратти за € 100 млн в «Барселону» — вопрос гордости. Естественно, что Марко чувствует себя польщённым интересом «Барселоны». А кто бы не испытывал гордость? Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сказал мне, что у игрока контракт до 2021 года и он никогда не мог бы продать его. Он считает его чемпионом и хочет построить вокруг него команду. Он также сказал, что если продаст Верратти, то в Катаре его никогда не простят», — цитирует агента Corriere dello Sport.