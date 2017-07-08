«Фиорентина» интересуется нападающим «ПСЖ» Хесе

«Фиорентина» проявляет интерес к нападающему «ПСЖ» Хесе Родригесу, который вторую часть минувшего сезона провёл в аренде в «Лас-Пальмасе», утверждает Football Italia. Напомним, испанский клуб отказался от бывшего футболиста мадридского «Реала».
24-летний Хесе перебрался в «ПСЖ» перед стартом минувшего сезона, однако в парижском клубе дела у него не заладились. Зимой форвард перешёл на правах аренды в «Лас-Пальмас», в составе которого принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.