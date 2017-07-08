Шекспир: если Марез не покажет свою приверженность «Лестеру», то не будет играть

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир отметил, что полузащитник Рияд Марез, заявлявший о желании покинуть клуб, может быть лишен игровой практики.
«Обидно, что игроки напрямую говорят о своём желании покинуть клуб, но таковы реалии современного футбола. Мы знаем о положении Рияда и его желании уйти, но он должен понимать, что является частью клуба. Он должен быть профессионалом, мы тоже должны вести себя с ним профессионально, но что ещё более важно — Марез должен доказать свою приверженность клубу и игрокам.
Если он тут, то должен играть. Если Марез не покажет свою приверженность, то не будет играть. У него есть контракт с „Лестером“, он должен это понимать», — цитирует Шекспира Goal.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Рияд Марез принял участие в 36 матчах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.