«Вулверхэмптон» объявил о переходе Рубена Невеша из «Порту»

Клуб английского Чемпионшипа «Вулверхэмптон» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Порту» полузащитника Рубена Невеша. С 20-летним португальским хавбеком подписан пятилетний контракт. Финансовые условия перехода не разглашаются, но «Вулверхэмптон» сообщил о рекордном трансфере в истории клуба.
Невеш является воспитанником «Порту». За основной состав «драконов» провёл 93 матча. В активе новичка «Вулверхэмптона» два матча за сборную Португалии.
Невеш в возрасте 18 лет и 221 дня стал самым молодым в истории капитаном, выведшим команду на матч Лиги чемпионов.
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