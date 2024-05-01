Ничья в матче «Баварии» с «Реалом», «Колорадо» во втором раунде плей-офф. Главное к утру

«Бавария» сыграла вничью с мадридским «Реалом» (2:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, «Колорадо Эвеланш» обыграл «Виннипег Джетс» (6:3) и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, 31-я ракетка мира Иржи Легечка обыграл Рафаэля Надаля со счётом 7:5, 6:4 в четвертом круге теннисного турнира в Мадриде. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 1 мая Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 1 мая