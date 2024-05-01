Ничья в матче «Баварии» с «Реалом», «Колорадо» во втором раунде плей-офф. Главное к утру
«Бавария» сыграла вничью с мадридским «Реалом» (2:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, «Колорадо Эвеланш» обыграл «Виннипег Джетс» (6:3) и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, 31-я ракетка мира Иржи Легечка обыграл Рафаэля Надаля со счётом 7:5, 6:4 в четвертом круге теннисного турнира в Мадриде. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Бавария» и «Реал» не выявили победителя в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
- Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Виннипег» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ.
- Легечка победил Надаля и сыграет с Медведевым в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде.
- Александр Овечкин: в январе я боялся, что «Вашингтон» меня обменяет.
- Винисиус — самый результативный игрок в ЛЧ за последние три сезона.
- Валерий Ничушкин вышел на первое место в списке снайперов плей-офф НХЛ сезона 2023/2024.
- Трипл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Йорк» в пятом матче серии.
- Голы Кузнецова и Свечникова помогли «Каролине» победить «Айлендерс» и выиграть серию.
- В «Баварии» ответили на вопрос о переговорах с «Реалом» по Дэвису.
- «Милуоки» победил «Индиану» и сократил отставание в серии плей-офф НБА.
Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 1 мая
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Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 1 мая
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