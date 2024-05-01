«Боруссия» Д — «ПСЖ»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов встретятся немецкая «Боруссия» Дортмунд и французский «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» встречалась с испанским «Атлетико» Мадрид. Немецкий клуб потерпел поражение в первом матче со счётом 1:2, но дома одержал победу — 4:2. «ПСЖ» тоже проиграл в первой встрече испанской «Барселоне» дома — 2:3, а на выезде парижане разгромили соперника — 4:1.