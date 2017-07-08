Фойт, в переходе которого заинтересован «Зенит», может уйти в «Тоттенхэм»

Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт, в переходе которого заинтересован «Зенит», может продолжить карьеру в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщил сам игрок.
«Я узнал, что мной интересуется „Тоттенхэм“. Я хочу играть в Европе, и если предложение будет убедительным, то я соглашусь. Я знаю, что мой агент вылетает на переговоры с «Тоттенхэмом», но сам на этом не зацикливаюсь. Чувствую себя спокойно», — сказал Фойт в интервью Radio Continental.
Ранее сообщалось, что в услугах 19-летнего аргентинца также заинтересована «Рома».