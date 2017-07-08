Ребров: «Спартаку» надо подтверждать свою победу в чемпионате России

Вратарь «Спартака» Артём Ребров прибыл в один из концертных залов Москвы, где пройдёт награждение красно-белых золотыми медалями чемпионата России-2016/17.
«Надо готовиться к следующему сезону, подтверждать свою победу в чемпионате России. С Каррерой работается замечательно», — сказал Ребров после прибытия.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В первом официальном матче нового сезона «Спартак» встретится с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдёт 14 июля на стадионе «Локомотив» в Черкизово.