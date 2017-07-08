Глушаков — про медаль за победу в РФПЛ: золото — в сервант!

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал в своём «инстаграме» фотографию золотой медали, которую он получил на церемонии награждения команды за победу в российской Премьер-Лиги в минувшем сезоне.
«Золото — в сервант!» — такими словами сопроводил фотографию Глушаков.
В минувшем сезоне РФПЛ «Спартак» стал чемпионом России в десятый раз, обновив собственный рекорд. До этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Дениса Глушакова.