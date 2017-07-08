Кейруш: в 2018 году сборная Ирана поедет в Россию не на экскурсию

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш поделился ожиданиями от выступления команды на чемпионате мира — 2018, который пройдет в России.
«Моя мечта — выйти из группы и сыграть в плей-офф. Нам необходимо это стремление. Мы должны мыслить масштабно и быть амбициозными. Мы поедем в Россию не на экскурсию», — приводит слова Кейруша Zero Hora.
Сборная Ирана в первой половине июня стала третьей командой, гарантировавшей себе участие в ЧМ-2018, после России и Бразилии.
Сборная Ирана участвовала на чемпионатах мира в 1978, 1998, 2006 и 2014 годах.
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