Точилин: может, «Динамо» СПб и поменяют задачу на сезон в ФНЛ

Главный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился впечатлениями от победы над «Енисеем» (2:1) в домашнем матче первого тура ФНЛ.
«Победа далась тяжело, потому что мы пока только знакомимся с ФНЛ, адаптируемся. Но сегодня удача была на нашей стороне, и эту удачу команда заслужила игрой и самоотдачей.
Перед началом сезона говорилось, что для начала «Динамо» хорошо бы закрепиться в ФНЛ. У нас есть проблемы, если говорить о содержании игры. И физически мы пока не в оптимальном состоянии. Нужно работать. Но у команды есть характер. Будем стараться прибавлять от игры к игре, а там посмотрим. Может быть, задачу нам и поменяют.
В принципе, после первых 10-15 минут игра была равная. Наверное, предстартовое волнение сказалось. И, в принципе, мы другого не ожидали и ребят об этом предупреждали", — цитирует Точилина сайт ФНЛ.