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Точилин: может, «Динамо» СПб и поменяют задачу на сезон в ФНЛ

8 июля 2017, суббота. 22:45. Футбол

Главный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился впечатлениями от победы над «Енисеем» (2:1) в домашнем матче первого тура ФНЛ.

«Победа далась тяжело, потому что мы пока только знакомимся с ФНЛ, адаптируемся. Но сегодня удача была на нашей стороне, и эту удачу команда заслужила игрой и самоотдачей.

Перед началом сезона говорилось, что для начала «Динамо» хорошо бы закрепиться в ФНЛ. У нас есть проблемы, если говорить о содержании игры. И физически мы пока не в оптимальном состоянии. Нужно работать. Но у команды есть характер. Будем стараться прибавлять от игры к игре, а там посмотрим. Может быть, задачу нам и поменяют.

В принципе, после первых 10-15 минут игра была равная. Наверное, предстартовое волнение сказалось. И, в принципе, мы другого не ожидали и ребят об этом предупреждали", — цитирует Точилина сайт ФНЛ.

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Источник: Футбольная национальная лига Сообщить об ошибке
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Теги
Динамо СПб ФК Енисей Александр Точилин
Новости. Футбол
8 июля 2017, суббота
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