Директор «Тюмени»: самые большие зарплаты в клубе — 250 тысяч рублей в месяц

Директор «Тюмени» Александр Попов признал, что клубу из-за скромного бюджета в грядущем сезоне ФНЛ придётся делать ставку на молодых игроков и собственных воспитанников.
«Мы вели переговоры с игроками, которые имеют опыт выступлений в Премьер-лиге, а также с лучшими нападающими ФНЛ. Они были не против перейти в Тюмень. Но цена вопроса — зарплата от 500 тысяч рублей в месяц. У нас таких денег нет. У нас самые большие зарплаты — 250 тысяч. Столько получают ведущие игроки в команде. А платить 500 тысяч и больше мы не в состоянии – просто нет такого бюджета. Поэтому стараемся добиваться результата за счёт молодых игроков и местных воспитанников. По бюджету, чего греха таить, мы даже не в середине. Из 20 команд мы, наверное, 15-е», — цитирует Попова Вслух.ru.