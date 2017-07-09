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Шалимов: не могу сказать, что «Краснодар» провёл хорошую игру со «Славией»

9 июля 2017, воскресенье. 11:16. Футбол

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от ничьей в контрольном матче с пражской «Славией» (1:1).

«Славия» — силовая команда, было видно, что у них неплохое физическое состояние. Нам тяжеловато было восстановиться после прошлого матча, но в целом мы неплохо провели некоторые кусочки. В концовке у нас были моменты, и мы могли забить второй гол. Могли и пропустить, да, но у нас почти полкоманды состояло из молодёжи. Не могу сказать, что мы провели хорошую игру, но куски были неплохие.

Мастерство игроков «Славии» было видно, там взрослые игроки, чемпионы своей страны, которые будут играть в Лиге чемпионов. Важно, что мы закончили матч без травм, ведь нужно, чтобы ребята набирали форму", — сказал Шалимов в интервью пресс-службе «Краснодара».

Источник: Официальный канал ФК "Краснодар" в YouTube Сообщить об ошибке
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Славия Прага ФК Краснодар Игорь Шалимов
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