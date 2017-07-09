Гол и передача Хусти помогли «Чанчунь Ятай» выиграть у «Шанхай СИПГ»

«Чанчунь Ятай» выиграл у «Шанхай СИПГ» в матче 16-го тура чемпионата Китая. Встреча проходила в Чанчуни на стадионе «Девелопмент Эйриа» и завершилась со счётом 4:2.
Экс-игрок «Зенита» Сабольч Хусти, ныне выступающий за «Чанчунь Ятай», отметился голом с пенальти и результативной передачей. Также у хозяев отличились Цзян Чжэ, Тан Лон и Одион Игало. У гостей забил Шенлон Ли, автоголом отметился игрок «Чанчуня» Чжан Сяофэй.
«Шанхай СИПГ» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице, «Чанчунь Ятай» (19) идёт 10-м.