С. Кэмпбелл: готов возглавить любительский клуб и работать за бонусы

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл сообщил, что хочет начать тренерскую карьеру и готов сделать это даже в любительской команде.
«Люди могут думать, что я хочу сразу начать с Премьер-лиги, но я готов пойти даже в любительский клуб, и если там мне не смогут платить зарплату, то не буду возражать, чтобы тренировать за бонусы после побед. Конечно, я не буду работать в низших лигах четыре или пять лет, но готов провести там один сезон, если получу предложение от команды с амбициями. Мне просто нужен шанс», — цитирует 42-летнего Кэмпбелла The Guardian.
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