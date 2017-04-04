Сол Кэмпбелл: я не могу понять, как «Арсенал» прошлым летом упустил Канте

Экс-защитник «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл поделился мнением о трансферной политике «канониров», отметив, что очень надеялся на приход полузащитника Н'Голо Канте, который минувшим летом стал футболистом «Челси».
«Некоторые трансферы „Арсенала“ меня очень разочаровали. Но самое ужасное — то, как „Арсенал“ упустил Канте. Я не понимаю, что произошло и почему клуб не смог купить его. Насколько я знаю, „Арсенал“ почти купил Канте, но в итоге всё сорвалось и он ушёл в „Челси“, где показывает фантастический футбол.
Когда я был футболистом, такие случаи делали мне больно: казалось, что игрок вот-вот перейдёт в твою команду, а в итоге он оказывался где-то ещё», — цитирует Кэмпбелла WA Today.