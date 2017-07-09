Гризманн прекратил сотрудничество с консультантом после 12 лет совместной работы

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн разорвал трудовые отношения со своим консультантом Эриком Олатсом. Олатс начал работать с Гризманном, когда тому было 14 лет.
«Текущий имидж и будущее игрока расходятся с нашим видением сотрудничества. Я сфокусируюсь на работе скаута в «Реале Сосьедад». Благодарен Антуану за доверие, которое он мне оказывал многие годы. Желаю ему успехов в дальнейшей карьере», — приводит слова Олатса L'Equipe.
Ранее Гризманн продлил контракт с «Атлетико» до лета 2022 года.