Мутко: мы не чемпионы мира. Может, Паунд перепутал нас со сборной Германии

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что постоянные просьбы перепроверить пробы российских спортсменов создают ощущение мыльной оперы. В воскресенье издание Daily Mail сообщило, что экс-глава Всемирного антидопингового агентства и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд призвал ФИФА назначить независимого следователя после сообщений о допинге в российском футболе.
«Это уже становится какой-то мыльной оперой. Всё это бросает серьёзную тень недоверия на всю систему допинг-контроля. Наши пробы с Сочи по третьему разу перепроверяют, отдают в другие лаборатории. Тут какую задачу поставишь, такая и будет решена. Пусть перепроверяют. Скрывать нечего, чемпионат ещё не начался, а уже перепроверяют. Не буду называть команды, клубы… Всю команду приезжают проверять. Мы не чемпионы мира. Паунд, наверное, этого не знает. Мы на последних чемпионатах мира из подгруппы не можем выйти. Наверное, просто турнирную таблицу не видел. Может, перепутал нас со сборной Германии или другими командами.
Поветкина таскали за мельдоний, Маша, опять же, Шарапова… А другие психотропные вещества принимают и уходят с терапевтическим разрешением! Нам важно, чтобы была объективность в мире. Пусть перепроверяют, никто ничего скрывать не собирается. У нас футболист одного клуба попался, кто-то разве что-то манипулировал? Его наказали", — приводит слова Мутко «Р-Спорт».