Хаманн: не могу представить, что «Ман Сити» выиграет АПЛ в следующем сезоне

Бывший футболист «Баварии», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Дитмар Хаманн выразил мнение, что «горожане» не смогут стать чемпионами АПЛ сезона-2017/18.
«Я не уверен, что в следующем сезоне мы увидим другого Гвардиолу, но уверен, что на этот раз мы увидим другой „Манчестер Сити“. Гвардиола унаследовал старую, несбалансированную команду со стареющей защитой, где всем фланговым защитникам было за 30 лет. Подбор игроков к моменту прихода Пепа был далеко не лучшим.
Помню, как пару сезонов назад у „Сити“ на поле почти не было игроков моложе 30. И хотя они пытались снизить возраст команды, подписав Рахима Стерлинга, Кевина де Брёйне, Джона Стоунса и ещё нескольких игроков, я не был удивлён, когда они отстали от «Челси» в прошлом сезоне. У „Сити“ были огромные проблемы в защите, которые дорого обошлись команде. Сейчас ситуация несколько улучшилась, но я всё равно не могу представить, что „Ман Сити“ выиграет АПЛ в следующем сезоне», — цитирует Хаманна Mirror.