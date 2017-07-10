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Потенциальный новичок «Зенита» Кайо сыграет с «Сантосом», вопреки сообщениям СМИ

10 июля 2017, понедельник. 00:53. Футбол

Потенциальный новичок «Зенита», защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо попал в стартовый состав на матч 12-го тура бразильской Серии A с «Сантосом». Ранее СМИ сообщали, что в дерби 23-летний бразилец не сыграет в связи с трансфером в петербургский клуб.

«Сан-Паулу»: Ренан Рибейро, Карлос Эугенио Таварес дос Сантос, Родриго Кайо, Роберт Арболеда, Марсио Антонио де Соуза, Хулио Буффарини, Хонатан Гомес, Матеус Петрос, Жусилей, Лукас Пратто, Денилсон Перейра.

Накануне бразильские СМИ сообщили, что «Зенит» заплатил за Кайо сумму отступных в размере € 18 млн, а его зарплата составит € 2,4 млн в год. Спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания сообщил «Чемпионату», что переговоры по игроку ведутся, но контракт с ним ещё не подписан.

Следить за основными событиями матча «Сантос» — «Сан-Паулу» можно на «Чемпионате». Начало игры — в 01:00 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сан-Паулу Сантос ФК Зенит Родриго Кайо
Новости. Футбол
10 июля 2017, понедельник
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