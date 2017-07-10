Бывший игрок «МЮ» и сборной Северной Ирландии стал католическим священником

Бывший игрок Северной Ирландии Филип Малрин был рукоположен в католические священники, сообщает The Sun.
Малрин является воспитанником «Манчестер Юнайтед», но сыграл за клуб лишь один матч, большую часть карьеры проведя в «Норвиче». Он выступал за сборную Северной Ирландии с 1997 по 2007 год, а в 2008 году завершил карьеру футболиста.
С 2009 года Малрин начал свое религиозное образование — учился в университете Белфаста и Папском университете Святого Креста в Риме.
Для рукоположения Малрина в священники из Рима прибыл известный богослов Джозеф Августин Ди Нойя.