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Кокорин и Дзюба разместили в «Инстаграме» скрытое послание

25 июня 2017, воскресенье. 15:02. Футбол

Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артём Дзюба опубликовали скрытое послание. Кокорин выложил в своём «инстаграме» видео с подписью «месседж» (послание). На этом видео футболисты прикладывают ребро ладони к губам. Что именно значит данный жест и кому он адресован, игроки, не попавшие в заявку сборной России на Кубок конфедераций, не объяснили.

На домашнем Кубке конфедераций национальная команда под руководством Станислава Черчесова не сумела выйти из группы.

Накануне сборная России проиграла в Казани мексиканским футболистам со счётом 1:2 и заняла третье место в группе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Черчесов: Акинфеев и дальше будет доставлять нам удовольствие
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов – о поражении от Мексики и вылете с Кубка конфедераций.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол ФК Зенит Александр Кокорин Артём Дзюба
Новости. Футбол
25 июня 2017, воскресенье
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