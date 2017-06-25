Кокорин и Дзюба разместили в «Инстаграме» скрытое послание

Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артём Дзюба опубликовали скрытое послание. Кокорин выложил в своём «инстаграме» видео с подписью «месседж» (послание). На этом видео футболисты прикладывают ребро ладони к губам. Что именно значит данный жест и кому он адресован, игроки, не попавшие в заявку сборной России на Кубок конфедераций, не объяснили.
На домашнем Кубке конфедераций национальная команда под руководством Станислава Черчесова не сумела выйти из группы.
Накануне сборная России проиграла в Казани мексиканским футболистам со счётом 1:2 и заняла третье место в группе.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».