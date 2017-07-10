Погба пошутил над журналисткой, толкнув её в бассейн

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба решил пошутить над журналисткой издания ESPN, толкнув её в бассейн. До этого корреспондентка брала интервью у новичка «красных дьяволов» Ромелу Лукаку. В это время Погба находился рядом и обозначал свою радость от перехода Лукаку в стан манкунианцев.
После завершения интервью Погба и Лукаку предложили девушке сыграть в игру «Камень, ножницы, бумага», в результате чего французский футболист толкнул проигравшую журналистку в бассейн.
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