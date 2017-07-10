Суд Лозанны обязал «Рубин» выплатить Ливайе € 68 тыс.

«Рубин» будет должен выплатить бывшему нападающему казанской команды Марко Ливайе, который ныне выступает за «Лас-Пальмас», € 68 тыс. Таково решение спортивного арбитражного суда Лозанны.
После ухода из «Рубина» в июле прошлого года хорватский футболист обратился в CAS с требованием взыскать с «Рубина» € 120 тыс. – долг по зарплате. Ливайя объяснил свой иск сложным материальным положением.
«Лайф» сообщает, что после долгих разбирательств частично согласился с его аргументами и постановил заплатить футболисту € 68 тыс. Однако ничего больше, в том числе запрет на регистрацию новых футболистов, «Рубину» не угрожает.