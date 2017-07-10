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Фанаты египетского клуба устроили беспорядки во время матча африканской ЛЧ

10 июля 2017, понедельник. 13:04. Футбол

Болельщики египетского клуба «Замалек» устроили массовые беспорядки на стадионе во время матча с командой «Аль-Ахли» в розыгрыше африканской Лиги чемпионов, которые привели к приостановке встречи. Как сообщает The Sun, в результате беспорядков пострадали несколько человек, но их точное количество на данный момент уточняется.

Игра завершилась со счётом 2:2 — этот результат позволил «Аль-Ахли» выйти из группы, в то время как «Замалек» остался за бортом плей-офф и выбыл из борьбы за победу в Лиге чемпионов.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Замалек» — «Аль-Ахли», подготовленные специальными фотокорреспондентами.

Источник: The Sun Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
10 июля 2017, понедельник
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