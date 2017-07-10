«СКА-Хабаровск» проявляет интерес к хавбеку тульского «Арсенала» Рыжкову

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов рассказал, что клуб интересуется полузащитником тульского «Арсенала» Владиславом Рыжковым.
«Мы интересуемся Владиславом Рыжковым, но кроме него нам интересны и другие игроки. Нам в ближайшее время необходимо усилить состав двумя или тремя футболистами. Я работал с Рыжковым в «Арсенале» и считаю его очень высококвалифицированным игроком. Его уровень полностью соответствует Премьер-Лиге. Решение по нему будет принимать главный тренер. Если его всё устроит, то проведём переговоры с тульским «Арсеналом» и самим Владиславом Рыжковым», — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.