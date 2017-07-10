Президент «Бетиса»: насколько я понимаю, Себальос договорился с «Реалом»

Президент «Бетиса» Анхель Аро подтвердил, что полузащитник Даниел Себальос отказался продлевать контракт и продолжит карьеру в «Реале». Действующий договор истекает летом 2020 года.
«Себальос отклонил предложение о продлении контракта. Из этого мы понимаем, что он достиг соглашения с «Реалом». Мы сделали хорошее предложение игроку, но, когда покупатель активирует сумму выкупа или предлагает даже больше, вы ничего не можете сделать. В ближайшие часы мы будем знать больше», — цитирует Аро Football Espana.
Себальос перейдёт из «Бетиса» в «Реал» за € 18 млн