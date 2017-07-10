Беслан Аджинджал назначен директором «Балтики» по развитию молодёжного футбола

Экс-игрок «Балтики» Беслан Аджинджал вернулся в Калининград. Аджинджал назначен на должность директора ФК «Балтика» по развитию молодёжного футбола.
«Будучи игроком, Беслан Аджинджал защищал цвета сухумского «Динамо», «Дружбы» (Майкоп), «Балтики», московского «Торпедо», «Сокола» (Саратов), «Луча-Энергии» (Владивосток), «Томи» (Томск), «Кубани» (Краснодар) и «Шинника» (Ярославль). За калининградскую команду Беслан Алексеевич выступал в 1994-1999 годах, провёл в первенствах страны 195 игр, в которых забил 16 мячей. Кроме того, в рамках РФПЛ он сыграл в общей сложности более двухсот матчей.
В структуру ФК «Балтика» входит Центр подготовки молодых футболистов, насчитывающий 11 групп (в них занимаются юноши 2000-2010 годов рождения) и молодёжную сборную, выступающую в чемпионате Калининградской области», — информирует сайт «Балтики».
Фото доступно в «Твиттере» «Балтики».