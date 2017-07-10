Леннон: здорово вернуться в футбол после трудного периода в жизни

Полузащитник «Эвертона» Аарон Леннон, который пропустил пять месяцев из-за депрессии, поблагодарил болельщиков и близких за поддержку.
«Здорово вернуться в футбол после трудного периода. Первая неделя предсезонной подготовки получилась хорошей, уже не могу дождаться начала сезона.
Я хочу поблагодарить всех сотрудников и пациентов госпиталя, в котором я лечился. Поддержка, которую я получил от «Эвертона», «Тоттенхэма», их поклонников и болельщиков других клубов, была невероятной. Очень приятно ощущать поддержку в непростое время. Наконец, особая благодарность сотрудникам «Эвертона», моим товарищам по команде и особенно моей семье и близким», — написал Леннон в «Твиттере».
В марте этого года Леннон был задержан полицией и доставлен в госпиталь с подозрением на психические отклонения. Футболист ночью гулял в опасной близости от автомагистрали.