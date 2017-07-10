Кононов: новичкам «Ахмата» в первую очередь нравится Грозный

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился мыслями о последнем этапе подготовки грозненцев к сезону, выразил благодарность работникам клубного стадиона, а также рассказал об адаптации новичков в команде.
«12 июля проведём контрольный матч с клубом „Ангушт“ из Назрани. Это будет последняя наша игра перед стартом чемпионата. Сейчас самый ответственный этап, где мы должны подвести команду к первой, очень важной игре. В первую очередь нужно подготовить футболистов психологически, физически, провести много работы над тактикой.
У нас отличный газон, ничем не уступающий австрийскому. Хочу выразить слова благодарности работникам стадиона. Что касается новичков, то они чувствуют себя очень комфортно, им в первую очередь нравится Грозный. Они влились в коллектив. Думаю, и остальные ребята уже относятся к ним не как к новичкам, а как к тем, кто готов совместно делать результат», — сказал Кононов в интервью пресс-службе «Ахмата».
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