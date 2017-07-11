Президент «Торино»: не думаю, что трансфер Белотти в другой клуб Серии А реален

Президент «Торино» Урбано Каиро заявил, что ни один клуб не обращался к туринцам с официальным запросом о трансфере нападающего Андреа Белотти. Опция выкупа Белотти для зарубежных клубов составляет € 100 млн.
«Пока никто не активировал опцию в € 100 млн. Я рад, что он с нами, и надеюсь, что Белотти останется. Я хочу понять его намерения, в ближайшие дни мы с ним обсудим этот вопрос. Мы отказались от интересных вариантов, но в каждом из них сумма была ниже € 100 млн. Но это нельзя назвать официальными предложениями — просто переговоры.
Не думаю, что трансфер Белотти в другой клуб Серии А возможен. Для итальянских клубов даже нет фиксированной суммы выкупа», — сказал Каиро в интервью Sky.