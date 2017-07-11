«МС», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» готовы отдать € 30 млн за В. Карвалью

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Вилльям Карвалью входит в сферу интересов сразу четырёх клубов АПЛ — «Манчестер Сити», «Арсенала», «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед». Как сообщает A Bola, все претенденты готовы заплатить за 25-летнего игрока сборной Португалии € 30 млн.
Ранее сообщалось что туринский «Ювентус» хочет приобрести Карвалью в качестве потенциальной замены немцу Сами Хедире, который может перебраться в MLS.
В минувшем сезоне Вилльям Карвалью провёл 32 матча в чемпионате Португалии и забил 2 гола.