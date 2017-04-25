«Манчестер Сити» и «Ювентус» претендуют на Вилльяма Карвалью

На полузащитника лиссабонского «Спортинга» Вилльяма Карвалью претендуют два европейских гранда — «Манчестер Сити» и «Ювентус», утверждает A Bola. В частности, в туринском клубе рассматривают 25-летнего хавбека в качестве потенциальной замены немцу Сами Хедире, который может перебраться в MLS.
Ранее президент «Спортинга» Бруно де Карвалью заявил, что полузащитник стоит гораздо больше € 30 млн, которые за него предлагал «Ман Сити».
В нынешнем сезоне Вилльям Карвалью провёл 29 матчей в чемпионате Португалии и забил 2 гола.