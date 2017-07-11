«Ростов» взял в аренду защитника «Рубина» Устинова

«Ростов» и «Рубин» договорились об аренде защитника Виталия Устинова. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18. Игрок уже присоединился к жёлто-синим, которые сегодня начнут подготовку к выездному матчу 1-го тура Премьер-Лиги с «Уралом», который пройдёт 15 июля.
Устинов является воспитанником школы ФК «Москва». Ранее кроме казанской команды он выступал за «Нефтехимик» и «Ротор».
«Виталий будет играть за «Ростов» под номером 91. Желаем ему успехов в составе нашей команды!» — говорится на официальном сайте ростовской команды.
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