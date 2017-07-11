Рикардо Родригес: «Милан» произвёл на меня большое впечатление

Защитник «Милана» Рикардо Родригес поделился впечатлениями от пребывания в новой команде. 8 июня швейцарец перебрался в стан россонери из «Вольфсбурга».
«Милан» произвёл на меня большое впечатление. Это очень хорошая команда. Я хотел играть в Италии и теперь счастлив, что моя мечта сбылась. На меня претендовали два-три клуба, но, когда появился вариант с «Миланом», я не сомневался.
Думаю, что буду играть на левом фланге, это моя главная позиция. В «Милане» знают, что полгода я играл в центре обороны, если понадобится, я готов выступать и на этой позиции», — цитирует Родригеса Gazzetta dello Sport.
Рикардо Родригес: место «Милана» — в Лиге чемпионов