Иньеста: для «Барселоны» не существует второстепенных трофеев

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился ожиданиями от нового сезона, а также рассказал о важности для команды каждого отдельного турнира.
«Всем не терпится вернуться к работе, мы мотивированны. Всё начинается с чистого листа, мы стремимся к новым высотам, новый этап с новым тренером. Нужно делать всё правильно. Нет сомнений в том, что, если вы всё делаете правильно, вы, скорее всего, добьётесь успеха. Думаю, что новый тренер способен сделать это.
«Барселона» будет бороться в каждом турнире. Для нас не существует второстепенных трофеев. Некоторые из них просто считаются самыми важными. Но, как я уже сказал, сезон начинается с чистого листа», — цитирует Иньесту пресс-служба «Барселоны».