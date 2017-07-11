Корниленко и Таранов вернулись в общую группу «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» начали подготовку ко второму матчу ФНЛ с нижегородским «Олимпийцем». Тренировка самарцев прошла на втором поле стадиона «Металлург» и длилась около двух часов. В общей группе занимались защитник Иван Таранов и нападающий Сергей Корниленко, которые проходили восстановление. Вне общей группы занимается полузащитник Павел Голышев, который получил небольшое повреждение.
В Самаре «Крылья Советов» будут тренироваться вплоть до пятницы, после чего отправятся в Дзержинск, где пройдёт игра с «Олимпийцем» из-за реконструкции поля в Нижнем Новгороде. Матч «Олимпиец» — «Крылья Советов» состоится 15 июля. Начало – в 16:00 мск.