«Амкар» арендовал у «Зенита» Рязанцева

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что пермский клуб арендовал у «Зенита» полузащитника Александра Рязанцева. Соглашение об аренде 30-летнего футболиста рассчитано на один год.
«Действительно подписали Рязанцева. Речь идёт об аренде Александра на год», — сказал Резвухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Рязанцев перешёл в «Зенит» в январе 2014 года, подписав контракт на четыре года. В феврале 2016 года хавбек был отдан в аренду в «Урал».
В составе команды из Санкт-Петербурга Рязанцев в общей сложности провёл 57 матчей, забил 3 мяча и получил 4 жёлтые карточки.
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