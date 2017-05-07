Рязанцев: играть в «Зените-2» – моё личное решение, мне здесь комфортно

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев после дебюта за вторую команду оценил своё состояние и объяснил, почему не работает с основой, а также похвалил полузащитника Константина Зырянова. Рязанцев в домашнем матче 35-го тура ФНЛ с «Мордовией» (3:1) появился на поле на 76-й минуте.
«Игралось отлично. Гораздо больше, чем 15 минут, я сейчас играть не могу. Это если и не максимум, то близко к этому. В мае смогу сыграть больше. Думаю, с каждой игрой буду прибавлять. Надеюсь, мой опыт пригодится команде. Играть во второй команде – это моё личное решение. Вот и всё. После восстановления от травмы я сразу пришёл во вторую команду. Мне здесь комфортно тренироваться, играть и восстанавливаться после травмы. Что будет после сезона, пока не могу сказать.
Таких креативных футболистов, как Зырянов, сейчас нет в нашем футболе, по моему личному субъективному мнению. Даже не надо слушать, что он говорит. Нужно просто смотреть, что Зырянов делает на поле», — сказал Рязанцев.