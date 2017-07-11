11 июля «Зенит» провёл первую тренировку после возвращения из Австрии. Как сообщает пресс-служба клуба, в занятии принял участие новичок сине-бело-голубых Себастьян Дриусси.
Занятие началось в 15:00 по московскому времени и продолжалось около двух часов. Петербуржцы продолжат тренироваться в ежедневном режиме и в субботу отправятся в Хабаровск. Первый матч нового сезона со «СКА-Хабаровск» пройдёт в воскресенье, 16 июля, и начнётся в 11:00 мск.
Дриусси подписал с петербургским клубом контракт на четыре года. За его трансфер сине-бело-голубые заплатили «Ривер Плейт» € 15 млн. Себастьян дебютировал в основной команде «Ривер Плейт» в конце 2013-го, провёл 92 матча, забил 25 мячей и отдал 8 результативных передач.
Дриусси провёл первую тренировку в «Зените»