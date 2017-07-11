Муравьёв: «Анжи» согласился поменяться кругами, 12 августа будем играть в Москве

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьёв рассказал, почему руководство бело-голубых согласилось перенести матч 1-го тура РФПЛ сезона-2017/18 со «Спартаком» на «Арену Химки», а также поведал о договорённости с «Анжи» поменяться кругами и провести встречу первого круга в Москве.
«Почему руководство «Динамо» пошло навстречу «Спартаку»? В данной ситуации я не приемлю слов, что кто-то кому-то пошёл навстречу. Мы с Юрием Николаевичем Калитвинцевым обсуждали, где лучше начать сезон, и говорили, что дома лучше набрать побольше очков. Давайте искать причину результатов не в этом. Сейчас другая проблема. 29-го мы играем в Грозном, 9-го в Ростове, 12-го в Махачкале, 27-го в Краснодаре, и везде температура за 35. А дома мы будем играть с южными командами в декабре и марте. Адресуйте вопрос не мне.
«Анжи» согласился поменяться с нами кругами. 12 августа мы будем играть с «Анжи» в Москве, а в Махачкале – зимой, когда будет плюсовая температура. Что делать болельщикам, взявшим билеты в Махачкалу? Сколько вас? Давайте отдельно поговорим с каждым из вас, и я найду решение", — передаёт слова Муравьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.