Видео: топ-10 лучших голов молодёжного чемпионата Европы U21

Официальный канал УЕФА в YouTube представил видео топ-10 лучших голов на чемпионате Европы — 2017 U21. На первом месте оказался гол немца Митчелл-Элии Вайзера в финальном матче турнира с командой Испании. В итоге этот мяч оказался победным для Германии.
Победив испанцев, сборная Германии во второй раз в своей истории выиграла чемпионат Европы U21. До этого немцы побеждали в 2009 году. Рекордсменом по количеству титулов является сборная Италии, у которой 5 трофеев молодёжного Евро.
Видео топ-10 голов молодёжного Евро-2017 можно посмотреть в YouTube.
Сборная Германии обыграла Испанию в финале молодёжного чемпионата Европы