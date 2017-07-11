Эйна: разговаривал со Слуцким, он хочет вернуть «Халл» в Премьер-лигу

Новичок «Халл Сити» Ола Эйна, который перешёл в команду российского специалиста Леонида Слуцкого из «Челси», поделился ожиданиями от выступлений в составе «тигров».
«Знаю, что в „Халл Сити“ собрался отличный состав, и рад, что смогу поработать с этими игроками. Я разговаривал с главным тренером, он хочет вернуть команду в Премьер-лигу. Он сказал мне хорошие слова, теперь я хочу просто вернуться к ежедневной работе», — приводит слова Эйны официальный сайт «Халла».
Первый официальный матч под руководством Леонида Слуцкого «Халл Сити» проведёт 5 августа с «Астон Виллой».
«Челси» объявил о переходе Эйны в «Халл Сити» Слуцкого