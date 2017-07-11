Абате сыграл в специальных очках и напомнил болельщикам Давидса

Защитник «Милана» Иньяцио Абате в товарищеском матче с «Лугано» (4:0) играл в специальных очках.
Абате получил травму левого глаза в матче 26-го тура итальянской Серии A c «Сассуоло» (1:0) 26 февраля. После этого Абате на поле не выходил и был направлен к специалисту в США. В марте стало известно, что 30-летнему защитнику назначено лечение, которое позволит ему вернуться к работе в летнее межсезонье.
Абате приступил к тренировкам и на сегодняшнюю игру вышел в очках с жёлтыми линзами, сообщает Football Italia.
Известный голландский полузащитник Эдгар Давидс выходил на матчи в похожих очках, которые ему были необходимы ввиду редкого нарушения зрения (глаукомы).
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».