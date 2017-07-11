Кобелев: если Смолов хочет быстрее прогрессировать, уезжать в Европу надо сейчас

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о том, стоит ли нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову переходить в европейский клуб.
«В ведущих европейских чемпионатах другой темп, другие накал и уровень сопротивления. Боюсь, оказавшись в такой среде, большинство российских футболистов потеряются. И тогда не только не прибавят, но вообще игровой практики лишатся. С другой стороны — да, выступление в таком турнире быстрее развивает резервы игрока, заставляет регулярно выступать на максимуме. Это гарант прогресса. Но, на мой взгляд, закрепиться на заметных ролях в чемпионате Англии, Германии или, например, Испании сегодня способны только несколько наших ребят.
Смолов однозначно в их числе. И если Федя намерен быстрее прогрессировать и сделать карьеру в Европе, уезжать надо сейчас. Прямо этим летом! Смолову — 27, это пограничный возраст для интереса со стороны серьёзных европейских клубов. Уже через год этот интерес может сильно упасть, особенно с учётом отсутствия у нападающего опыта игры в больших чемпионатах.
Смолов уже в 16-17 лет обращал на себя внимание качествами, которые сегодня успешно использует. Он и тогда отличался очень хорошим сложением, быстро бежал не только без мяча, но и с мячом, имел поставленный удар. Но при всех индивидуальных атакующих достоинствах он выделялся ещё интеллектом — умными решениями, каких порой никто из соперников не ждёт. К счастью, Фёдор взялся за ум и в последние два сезона свой талант реализует. Но, к сожалению, только в последние два. Заиграть на этом уровне Смолов был способен гораздо раньше», — сказал Кобелев в интервью еженедельнику «Футбол».