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Игрок «Аякса» Нури будет медленно выведен из искусственной комы

12 июля 2017, среда. 00:41. Футбол

Пресс-служба «Аякса» рассказала о состоянии полузащитника Абдельхака Нури, 8 июля потерявшего сознание во время товарищеского матча с «Вердером».

Как сообщается на сайте амстердамской команды, 20-летний игрок всё ещё находится в отделении интенсивной терапии в больнице Инсбрука. Его жизни ничто не угрожает, врачи сохраняют умеренный оптимизм по поводу его реабилитации. Вскоре Нури планируют начать медленно выводить из искусственной комы, чтобы лучше оценить работу функций его мозга.

Причиной потери сознания игроком во время матча с «Вердером» стала сердечная аритмия, он был эвакуирован с поля на вертолёте и доставлен в больницу. Нури является воспитанником «Аякса», за который он дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году.

Сердце хавбека «Аякса» Нури не было повреждено, он остаётся в искусственной коме
Источник: ФК "Аякс" Сообщить об ошибке
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