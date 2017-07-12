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Манчини: Шатов способен стать потрясающим игроком, топ-уровня

12 июля 2017, среда. 09:00. Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, кто из российских игроков команды больше всего удивил его в плане техники, и отдельно отметил потенциал полузащитника Олега Шатова.

«Юрий Жирков технически очень хорошо оснащён, но я и раньше его знал. Большое впечатление произвели Игорь Смольников и Олег Шатов. Далер Кузяев ещё молод, но он способен стать очень хорошим полузащитником. Просто Кузяев никогда не играл в командах такого уровня. Шатов способен стать потрясающим игроком, топ-уровня, если только сам захочет. То, что он показывает, вселяет веру и надежду.

В российском рынке лучше меня разбирается Константин Сарсания. Я ему полностью доверяю. Я не мог решить, покупать ли нам Кузяева, Полоза или Ерохина. Эти кандидатуры вынес на рассмотрение Сарсания, и мне они действительно понравились», — сказал Манчини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.

Манчини: Дзюба и Кокорин должны забивать на двоих минимум 35 голов за сезон
Главный тренер «Зенита» ждёт прорыва от дуэта нападающих Кокорин – Дзюба и сомневается в возвращении в команду Андрея Аршавина.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Александр Ерохин Далер Кузяев Дмитрий Полоз Игорь Смольников Константин Сарсания Олег Шатов Роберто Манчини Юрий Жирков
Новости. Футбол
12 июля 2017, среда
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